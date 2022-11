PRF encerra Operação Proclamação da República 2022 no Paraná

Da Redação

Neste ano, 360 motoristas foram flagrados ultrapassando em locais proibidos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou nesta terça (15), a Operação Proclamação da República 2022. Neste ano, durante os cinco dias de operação, que teve início na sexta (11), 360 motoristas foram flagrados ultrapassando em locais proibidos e em 255 veículos, algum dos ocupantes não utilizava o cinto de segurança. Ainda, 93 motoristas foram autuados por embriaguez, mais de 18 por dia.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: 49 pessoas foram presas por bloqueios em rodovias federais, diz PRF

Além disso, 56 crianças foram flagradas sem o dispositivo de retenção correto ou irregularmente instalado. Ao todo, 2.952 multas foram aplicadas e 226 veículos foram recolhidos por diversas irregularidades.

continua após publicidade .

Neste ano, foram registrados 109 acidentes, com 26 pessoas feridas e 8 mortas. Em 2021, a PRF registrou 96 acidentes, com 67 pessoas feridas e doze mortes. Apesar do pequeno aumento no número de acidentes, houve uma diminuição drástica na gravidade destes eventos com redução de mais de 66% no número de feridos e de mais de 33% no número de mortos, com relação ao ano anterior. Os dados são preliminares e podem sofrem alterações.

Combate ao crime

Nos cinco dias de operação, a PRF apreendeu mais de uma tonelada de maconha, 258 mil maços de cigarros contrabandeados e treze veículos foram recuperados. Foram presas 47 pessoas.

Siga o TNOnline no Google News