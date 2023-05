PRF e Receita Federal apreendem mais de 2 toneladas de celulares no PR

Da Redação

PRF e Receita Federal apreenderam celulares

Em Curitiba (PR), após troca de informações entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Receita Federal do Brasil (RFB), foram apreendidos 76 volumes contendo telefones celulares das marcas Xiaomi e Apple, de fabricação estrangeira e sem o devido desembaraço aduaneiro.

Os volumes, cujo peso total aproximado é 2.530 quilos, estavam sendo transportados com sete notas fiscais, sendo que quatro descreviam as mercadorias como kits de banho e tosa (shampoo volumizante, condicionador, shampoo dermatológico e shampoo contra pulgas e carrapatos), as quais foram emitidas por uma empresa de Foz do Iguaçu (PR), que possui como atividade econômica principal o comércio varejista de medicamentos veterinários.

As outras três notas descreviam as mercadorias como roupas de cama (cobre leito colcha, jogo de lençol percal 400 fios, entre outras variedades), as quais também foram emitidas por uma empresa de Foz do Iguaçu, porém possui como atividade econômica principal o comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

As mercadorias (cerca de 5,5 mil aparelhos celulares) apreendidas tinham como destino os municípios de São José dos Pinhais (PR) e São Paulo (SP). Elas foram interceptadas em um depósito na capital paranaense.

