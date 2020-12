PRF e PM trocam tiros com quadrilha suspeita de roubo a bancos - TNOnline

Continua após publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ação conjunta com a Polícia Militar do Paraná trocou tiros com uma quadrilha de assalto à bancos, no início da tarde de terça (1), em Ponta Grossa (PR).

Por volta das 13h50, uma equipe da PRF deu ordem de parada a um CRV/Honda, suspeito de envolvimento em um roubo a banco em Floraí (PR), na região Noroeste do estado, nesta madrugada, que transitava na BR-373.

No momento da tentativa de abordagem, os criminosos quebraram o vidro traseiro do veículo e, em fuga, atiraram contra os policiais.

A viatura é blindada e não permitiu que os tiros atravessassem o vidro dianteiro. Os policiais não foram atingidos.

Em seguida, uma equipe da Polícia Militar estava deslocando em apoio e interceptou o veículo em fuga, que capotou. Houve troca de tiros, os ocupantes do veículo fugiram para o interior de um matagal.

As equipes da polícia seguem realizando buscas na região.