PRF e PM apreendem quase 3 toneladas de maconha oculta em teto de caminhão





Uma ação conjunta resultou na apreensão de 2.639 kg de maconha e na prisão de um homem na BR-467, na tarde desta quarta-feira (08), em Cascavel. A droga estava oculta no teto de um caminhão.

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A abordagem foi realizada após a equipe visualizar uma peça do caminhão se desprendendo, com possibilidade de queda sobre a pista e o consequente risco aos usuários da rodovia. A abordagem contou com o apoio de uma equipe da Polícia Militar que passava pelo local.

O condutor do veículo informou que estava retornando do município de Maripá (PR) para sua residência em Cascavel. No entanto, ao fiscalizarem o veículo, os policiais localizaram o entorpecente oculto sob a estrutura do teto.

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O condutor recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O preso, o caminhão e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cascavel para os procedimentos legais cabíveis.

A droga estava oculta no teto de um caminhão - Foto: Divulgação/PRF A droga estava oculta no teto de um caminhão - Foto: Divulgação/PRF



