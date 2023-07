PRF e PCPR apreendem mais de duas toneladas de maconha em contêiner

A abordagem do caminhão aconteceu em Guarapuava

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em uma ação conjunta com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), apreendeu na tarde desta sexta-feira (21) mais de duas toneladas de maconha. A enorme quantidade da droga estava sendo transportada em um contêiner, que tinha como destino o município de Paranaguá.

Os policiais realizaram uma abordagem do caminhão na altura do quilômetro 319 da BR-277, na Unidade Operacional da PRF em Guarapuava. Após abrirem o contêiner, as autoridades encontraram a 2,3 toneladas da droga escondida debaixo de paletes.

O condutor, um homem de 36 anos, seria morador de Curitiba e afirmou ter pego o caminhão carregado com a droga em Cascavel. Ele não informou quanto receberia para levar a maconha até a cidade portuária.

O veículo, a droga e o motorista foram encaminhados para a sede da Polícia Civil de Guarapuava para o registro do crime.

