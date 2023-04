PRF do Paraná liberta motorista feito refém em Santa Catarina

Da Redação

Carro foi abordado em Campo Mourão

Um motorista de aplicativo assaltado e feito refém por bandidos em Santa Catarina, foi libertado por policiais rodoviários federais em Campo Mourão, no Paraná, na tarde deste sábado, 15.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 13h, no perímetro urbano de Campo Mourão, (BR 369, km 04), policiais rodoviários federais abordaram um veículo Renault Sandero ocupado por cinco pessoas, que seguia sentido Cascavel a Campo Mourão.

Iniciado a fiscalização, os PRFs perceberam que se tratava de um roubo.

Após aprofundamento nesta ação fiscalizatória, os policiais descobriram que por volta de 01h deste sábado, na cidade de Concordia/SC, a vítima, um homem de 53 anos, foi atraído para realizar um serviço de transporte de pessoas através de um aplicativo, e que ao iniciar a corrida, foi rendido pelos quatro ocupantes de seu veículo, um rapaz de 22 anos e três menores com idades entre 15 e 16 anos, e colocado no banco traseiro.

Tomando rumo sentido o estado do Paraná, por 12 horas, foi ameaçado com uma faca, agredido com socos e chutes até ser abordado pela PRF em Campo Mourão, que o libertou.

Indagados, os rapazes apresentaram versões desconexas sobre suas motivações, porém, um deles disse que pretendiam chegar até Paraguai.

O maior foi preso em flagrante e os menores foram apreendidos e encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Campo Mourão.

