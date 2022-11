PRF diz que cabia à concessionária decidir sobre fechamento da BR-376

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Paraná afirmou em uma entrevista coletiva, nesta quarta-feira (30), que cabia à concessionária responsável pela BR-376, a Arteris Litoral, a responsabilidade pela liberação ou fechamento do tráfego em Guaratuba, no litoral do estado.

continua após publicidade .

"Quem tem todo um inventário da rodovia, em relação a obras, a tudo que é feito na própria pista, como galerias, para garantir a segurança, é o órgão rodoviário responsável. Nesse caso, há uma concessão pública [...]. Essa condição, principalmente, numa serra, é uma condição muito dinâmica. Então, essa questão é uma questão própria da concessionária avaliar e agir de acordo com os levantamentos e até o histórico de ações que se tem nos locais", afirmou Antonio Paim, superintendente da PRF.

LEIA MAIS: Carro retirado da BR-376 é de família que voltava de consulta médica

continua após publicidade .

O deslizamento de terra que aconteceu na última segunda-feira (28) arrastou um total de 15 carros e seis caminhões. Até o momento duas pessoas foram encontradas mortas, e o Corpo de Bombeiros afirma que há a estimativa de que 30 a 50 pessoas estejam desaparecidas.

De acordo com as autoridades que atuam nas buscas no local, por causa da chuva intensa, o resgate se torna ainda mais difícil.





continua após publicidade .

Posicionamento

A equipe de reportagem do g1 Paraná entrou em contato com a concessionária Arteris Litoral Sul sobre a responsabilidade mencionada pela PRF e sobre quais foram os instrumentos utilizados para a tomada de decisão.

Até a publicação desta matéria, a emprega não havia se pronunciado.





Fonte: Informações g1 Paraná.

Siga o TNOnline no Google News