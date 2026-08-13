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PRF desmente fake news sobre apreensão de carro de "caçador de tornados" no Paraná

Publicação viral que afirmava que o veículo havia sido retido no Brasil é totalmente forjada

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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PRF desmente fake news sobre apreensão de carro de
Autor Imagem foi gerada por inteligência artificial - Foto: Reprodução

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) desmentiu uma notícia falsa que vem circulando nas redes sociais sobre a suposta apreensão de um veículo que pertenceria a um "caçador de tornados" no Paraná. A corporação esclareceu oficialmente que a ocorrência nunca existiu e que todo o material divulgado foi forjado.

-LEIA MAIS: Policiais do PR são alvos de buscas por esquema de corrupção com empresários

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A postagem viral simula o formato de uma reportagem tradicional para ganhar credibilidade, utilizando um título enganoso que afirma que o carro do caçador de tornados teria sido retido no Brasil pela PRF. No entanto, a corporação confirmou que tanto as imagens quanto o texto da suposta matéria foram criados com o uso de ferramentas de inteligência artificial, não passando de uma invenção para enganar os usuários.

Diante da repercussão do caso, a polícia emitiu um alerta à população sobre os riscos de compartilhar conteúdos sem a devida verificação de procedência. A orientação é que os internautas redobrem a atenção, pois as notícias falsas costumam se apropriar indevidamente de logotipos e identidades visuais de veículos de comunicação ou de instituições públicas para parecerem reais.

A PRF reforçou que todas as informações sobre operações e ocorrências verdadeiras são publicadas exclusivamente em seus canais institucionais.

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Para combater a desinformação, as autoridades também pedem que a sociedade colabore ativamente denunciando os perfis, canais e publicações responsáveis por disseminar a mentira. O uso das ferramentas de denúncia oferecidas pelas próprias plataformas de redes sociais é considerado um passo fundamental para interromper o alcance e a propagação de conteúdos falsos na internet.

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desinformação fake news NOTÍCIAS Polícia Rodoviaria federal
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