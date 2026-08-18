PRF descobre adulteração em freios de carreta que causou engavetamento no PR







A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu o motorista de uma carreta bitrem carregada com madeira por provocar um engavetamento que resultou na morte de duas pessoas e deixou outras cinco gravemente feridas na manhã desta terça-feira (18), no km 41 da BR-277, em Morretes (PR). Uma fiscalização no veículo revelou que o sistema de freios da carreta foi adulterado intencionalmente, o que levou à perda de frenagem durante a descida da Serra do Mar.

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A colisão múltipla ocorreu por volta das 11h, em um trecho onde o tráfego registrava lentidão devido a obras e com sinalização indicando a velocidade máxima de 60 km/h. O bitrem atingiu outros três caminhões e seis automóveis de passeio. Um dos carros acabou prensado entre veículos maiores, provocando a morte instantânea de um homem e uma mulher no local. As outras cinco vítimas em estado grave foram socorridas e levadas para o Hospital Cajuru e para o Hospital São José.

Na avaliação técnica realizada em conjunto com um mecânico da concessionária que administra a via, os agentes da PRF constataram que pelo menos duas mangueiras do freio do bitrem estavam "isoladas". A intervenção irregular costuma ser feita para impedir o travamento pontual de rodas com falhas de manutenção, mas deixa a roda sem freio, sobrecarrega o restante do sistema, causa superaquecimento e pode resultar na falha total dos freios ou no tombamento do veículo. Diante do flagrante, o condutor foi detido e conduzido à Polícia Civil.

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A fiscalização de itens de segurança é parte da rotina da corporação na região. Somente nos primeiros sete meses deste ano, a PRF reteve e autuou 8.173 veículos por falta de manutenção, sendo 4.376 deles de grande porte, como caminhões e ônibus, além de outros 3.844 autuados por problemas em equipamentos obrigatórios.

Até o momento desta publicação, a pista no sentido litoral permanecia totalmente bloqueada sem previsão de liberação devido aos trabalhos de perícia e remoção das vítimas, cujas identidades só serão divulgadas após a atuação do Instituto Médico Legal (IML). A orientação da PRF é para que os motoristas evitem trafegar pela rodovia.

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Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (18) - Foto: Divulgação/PRF Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (18) - Foto: Divulgação/PRF



