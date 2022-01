PRF dá prejuízo de cerca de R$ 2,7 mi ao crime organizado

Da Redação

Durante a Operação Égide, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de meia tonelada de maconha, 300 mil maços de cigarros contrabandeados, prendeu três pessoas e recuperou dois veículos. As ocorrências foram registradas entre a noite de quinta-feira (27) e madrugada desta sexta-feira (28), na região metropolitana de Curitiba.

continua após publicidade .

Por volta das 20h30, policiais rodoviários federais tentaram abordar um motorista que conduzia um Subaru Impreza, na BR-277, em Campo Largo. Após perseguição, o motorista perdeu o controle e colidiu contra um muro de uma casa, permanecendo imobilizado. Durante a vistoria, os policiais encontraram 387 quilos de maconha no carro, que foram apreendidos. O motorista foi detido e conduzido à Polícia Civil para o registro do crime de tráfico de drogas.

Mais tarde, por volta das 23h30, policiais abordaram um motorista de caminhão, também na BR-277, em Balsa Nova. Durante a vistoria, foram encontrados cerca de 300 mil maços de cigarros contrabandeados, apreendidos e encaminhados com o motorista, para a Policia Federal, para o registro do crime de contrabando.

continua após publicidade .

Já na madrugada de sexta, após perseguição a um motorista que conduzia um Sandero, policiais conseguiram apreender 253 quilos de maconha e 23 de haxixe, em Balsa Nova, na BR-277. O motorista e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil para o registro do crime de tráfico de drogas, que tem uma pena máxima de 15 anos de prisão.

Com as duas apreensões de maconha ocorridas na região metropolitana de Curitiba, somadas à apreensão de 322 quilos na manhã de quinta, em Iporã, a PRF, em menos de 24 horas, apreendeu quase uma tonelada da droga, gerando um prejuízo de cerca de R$ 2 milhões aos cofres das organizações criminosas.

Operação Égide

Iniciada em 1º de outubro de 2021, faz parte do planejamento da PRF na repressão ao crime nas rodovias federais. A operação foi desencadeada após análise e mapeamento dos principais pontos críticos do país. As ações terão como principal objetivo o combate ao roubo de cargas, veículos e coletivos e também ao tráfico de drogas e armas. A Operação teve o reforço de policiais recém empossados no estado, que já integram os quadros policiais, aumentando, com isso, o poder de fogo contra o crime organizado no país.