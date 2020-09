PRF com apoio da PM e SEMOB realizam blitz na Avenida Colombo - TNOnline

Continua após publicidade

Em ação conjunta de policiais rodoviários federais, (PRF), policiais militares, e servidores da SEMOB de Maringá, foi realizada uma blitz na tarde desta quinta-feira, 6, na BR 376, km 178, (Avenida Colombo).

A ação ocorreu das 16h às 19h. Mais de 100 motociclistas foram fiscalizados, dos quais 30 foram notificados e 7 tiveram suas motocicletas recolhidas ao pátio da PRF. Uma delas devia mais de 7 mil reais em multas.

Elas permanecerão no pátio sob responsabilidade da PRF e seus proprietários poderão retirá-las somente após regularizarem todas as pendências que culminaram com suas retenções. Deverão ainda arcar com as despesas de guinchamento e estadia.

A PRF alerta sobre a necessidade de todos os condutores transitarem de forma regular, em especial os motociclistas, que estão mais expostos à violência no trânsito.

Estes deverão, além da parte documental, se atentaram sobre a importância de estarem com os equipamentos obrigatórios em condições de uso, principalmente o capacete.