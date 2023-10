PRF atualiza situação da rodovias federais no Paraná; confira

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atualizou no final da tarde deste sábado (14) a situação das rodovias federais no Paraná. Segundo o comunicado da corporação, três trechos seguem com interdição total e um parcialmente. Outro trecho foi liberado.

Interdições Totais:

BR-153 KM 486, General Carneiro

BR-153 KM 520, General Carneiro

BR-476 KM 357, União da Vitoria (Desvio pela BR-280 em Santa Catarina interditado)

Interdições Parciais:

BR-153 KM 459, União da Vitória - Desvio sendo realizado por dentro da cidade de União da Vitória para TODOS os veículos em AMBOS os sentidos.

Liberado com restrições:

BR-476 KM 256 em São Mateus do Sul, trânsito lento devido à alagamento da pista.

