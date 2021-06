PRF atende acidente com óbito na BR-369

Continua após publicidade

Um pessoa morreu após um grave acidente em Ibiporã, na BR 369 KM 142, por volta das 10h desta terça-feira (1).

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ocorreu um acidente de trânsito do tipo colisão frontal envolvendo 2 veículos, sendo um carro com placas de Londrina, e um caminhão de placas de Sertanópolis.

O carro seguia sentido Ibiporã - Londrina, e o caminhão no sentido oposto. Vindo os 2 veículos a colidirem frontalmente na pista em que seguia o caminhão. Vindo o motorista do carro a entrar em óbito no local do acidente, e o motorista do caminhão vir a ser encaminhado ao serviço médico de emergência em Londrina.

Em decorrência do acidente, uma das faixas está interditada com o trânsito fluindo pela outra faixa. O corpo do motorista será encaminhado ao IML de Londrina.

Compareceram ao local: a PRF, SIATE, SAMU, PC de Ibiporã, Policia Cientifica e IML. Ficando a cargo da PRF a elaboração do Boletim de Acidente de Trânsito.