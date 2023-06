PRF apreende veículo com diversos celulares dentro do estepe

O condutor contou que adquiriu os produtos no Paraguai.

O condutor contou que adquiriu os produtos no Paraguai.

Na tarde deste domingo (25), por volta das 17 horas, agentes da PRF realizaram grande apreensão de celulares.

Durante fiscalização de trânsito realizada na BR 369, km 1, no Município de Jacarezinho, foi abordado um Veículo Kia Sorento, com placas de São Paulo/SP, conduzido por um homem de 49 anos.

Durante vistoria dos equipamentos obrigatórios, constatou-se que eram transportados de maneira oculta, dentro do pneu sobressalente (estepe), 81 celulares da Marca Iphone.

Indagado, o condutor alegou que adquiriu os produtos no Paraguai, na fronteira com Foz do Iguaçu/PR e iria revendê-los em São Paulo/SP.

Em virtude da compra dos celulares sem o devido desembaraço aduaneiro, foi constatado o crime de Descaminho, com pena de reclusão de 1 a 4 anos.

O veiculo e as mercadorias foram entregues à Receita Federal e o preso na Delegacia de Polícia Federal de Londrina.

