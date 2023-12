PRF apreende veículo carregado com 170 kg de maconha em Londrina

A droga foi encontrada no porta-malas do veículo

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), fizeram a apreensão de 170 quilos de maconha na BR-369, em Londrina, no início da tarde deste domingo (17). A droga, dividida em diversos tabletes, foi encontrada no banco traseiro e no porta-malas de um carro.

O motorista do veículo não obedeceu à ordem de parada dos policiais e foi perseguido pelas viaturas após fugir em alta velocidade. A perseguição durou cerca de 17 quilômetros. Depois de ser cercado, o suspeito tentou continuar fugindo a pé, mas foi contido e preso pelos policiais.

Após ser preso, ele disse que iria receber uma quantia em dinheiro para transportar a droga de Maringá para Ourinhos, no interior de São Paulo. O condutor, a droga e o carro foram encaminhados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Outro caso no final de semana:

No sábado (16), por volta das 12h00, a PRF realizou uma grande apreensão de drogas na região. As equipes notaram uma motorista de um carro tentando fazer uma ultrapassagem em local proibido na BR-376, em Mauá da Serra, e decidiram fazer a abordagem da mesma.

Num primeiro momento, a jovem de 23 anos disse aos policiais que era moradora de Londrina e estaria voltando de Foz do Iguaçu, onde teria comprado produtos importados. No entanto, após notarem um forte odor característico de substâncias ilícitas, as equipes fizeram uma revista minuciosa no carro e, por meio dela, conseguiram localizar 15 quilos de pasta base de cocaína escondidos em um fundo falso.

A motorista foi presa e encaminhada, junto com o veículo e a droga, para a delegacia da Polícia Civil de Mauá da Serra.

