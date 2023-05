PRF apreende uma tonelada de maconha dentro de camas; veja

Siga o TNOnline no Google News

Na tarde de quinta (25), policiais rodoviários federais tentaram abordar um motorista de um caminhão, na BR-277, em Céu Azul (PR). Veja:

Como o motorista desobedeceu a ordem de parada, foi perseguido pelos policiais por cerca de oito quilômetros, quando abandonou o caminhão e fugiu por uma área de mata, não sendo encontrado mais.



Durante a vistoria, os policiais encontraram um carregamento de camas no baú do caminhão. Dentro das camas, quer era do tipo box, encontraram 998 quilos de maconha.

A droga foi apreendida e entregue na polícia judiciária, que investigará o caso.

