PRF apreende três toneladas de maconha, munições e fuzis no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta sexta-feira (23) três toneladas de maconha, mais de mil munições de fuzil e dois fuzis 556, durante uma abordagem na BR-277, no Oeste do Paraná. Veja imagens no carrossel acima.

continua após publicidade

De acordo com a corporação, os policiais abordaram uma carreta na Unidade Operacional de Cascavel. Durante vistoria, eles descobriram um compartimento falso no baú do automóvel. Os PRFs perceberam que a parede estava alterada e acionaram o Corpo de Bombeiros para serrar e abrir o material.

- LEIA MAIS: Ação da PM e PF apreende mais de 700 quilos de droga no oeste do PR

continua após publicidade

O motorista, um homem de 32 anos, é morador de Marabá, município no Pará, e não revelou detalhes do transporte. Ao ser questionado, o suspeito apenas informou que pegou o veículo com a carga ilícita em Foz do Iguaçu e levaria para São Paulo.

Ele foi preso em flagrante e levado a Delegacia de Polícia Federal (PF) de Cascavel.

VEJA:

continua após publicidade





Siga o TNOnline no Google News