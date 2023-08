PRF apreende R$ 1 milhão em cocaína em tanque de combustível no PR

Prejuízo gigantesco para o mundo do crime! A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de R$ 1 milhão em cocaína, na cidade de Londrina, no Norte do Paraná. A droga foi encontrada dentro do tanque de combustível de um carro.

A apreensão milionária aconteceu no último sábado (5), depois que a equipe realizou uma abordagem ao condutor do carro. O motorista, de 22 anos, teria feito uma manobra brusca e foi parado pelas autoridades.

Durante a fiscalização no automóvel, os PRFs encontraram 27 tabletes de cocaína envoltos em bexiga imersos no combustível. A droga totalizou 28 quilos e tem valor de mercado estimado em mais de R$ 1 milhão.

O jovem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil da região. Veja abaixo um vídeo feito pelos agentes da PFR:





