Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
VEJA O VÍDEO

PRF apreende quase uma tonelada de maconha após perseguição no Paraná

Suspeito desobedeceu ordem de parada na PR-552, tentou despistar viatura e acabou batendo o veículo

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.05.2026, 08:23:11 Editado em 28.05.2026, 08:24:41
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

tnonline



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 961,8 kg de maconha na noite desta quarta-feira (27), após uma perseguição na PR-552, entre os municípios paranaenses de Ourizona e São Jorge do Ivaí. A droga era transportada em uma caminhonete furtada e o motorista, de 29 anos, foi preso em flagrante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-LEIA MAIS: Acidente de trânsito deixa dois jovens feridos na Avenida Minas Gerais

A ação ocorreu por volta das 21h15, quando a equipe policial tentou abordar a Nissan Frontier que transitava em atitude suspeita. O condutor desobedeceu à ordem de parada e iniciou a fuga. Durante o acompanhamento tático, o suspeito chegou a acionar um dispositivo de emissão de fumaça pelo escapamento para dificultar a visão dos agentes, mas perdeu o controle da direção e saiu da pista.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
PRF apreende quase uma tonelada de maconha após perseguição no Paraná
AutorDrogas foram apreendidas pela PRF - Foto: Divulgação

Após a batida do veículo, o homem tentou escapar a pé por uma área de vegetação, sendo rapidamente localizado e detido pela equipe policial. Na vistoria ao interior da caminhonete, os agentes encontraram a grande quantidade de maconha. O suspeito confessou ter pegado o veículo já carregado em Mato Grosso do Sul e afirmou que receberia dinheiro para entregar a carga ilícita na cidade de Londrina, no norte do Paraná.

A fiscalização revelou ainda que a caminhonete utilizava placas falsas. A verificação dos elementos identificadores apontou que o veículo original possuía um alerta de furto registrado em 14 de outubro de 2025, na cidade de São José dos Campos, em São Paulo.

O motorista, a droga e o veículo foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Maringá. O homem deverá responder criminalmente por tráfico de drogas, desobediência, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação e condução perigosa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
apreensao de drogas caminhonete furtada Mato Grosso do Sul ourizona perseguição policial Polícia Rodoviaria federal São Jorge do Ivaí trafico de drogas
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV