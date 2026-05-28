PRF apreende quase uma tonelada de maconha após perseguição no Paraná







A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 961,8 kg de maconha na noite desta quarta-feira (27), após uma perseguição na PR-552, entre os municípios paranaenses de Ourizona e São Jorge do Ivaí. A droga era transportada em uma caminhonete furtada e o motorista, de 29 anos, foi preso em flagrante.



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A ação ocorreu por volta das 21h15, quando a equipe policial tentou abordar a Nissan Frontier que transitava em atitude suspeita. O condutor desobedeceu à ordem de parada e iniciou a fuga. Durante o acompanhamento tático, o suspeito chegou a acionar um dispositivo de emissão de fumaça pelo escapamento para dificultar a visão dos agentes, mas perdeu o controle da direção e saiu da pista.





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Drogas foram apreendidas pela PRF - Foto: Divulgação Drogas foram apreendidas pela PRF - Foto: Divulgação

Após a batida do veículo, o homem tentou escapar a pé por uma área de vegetação, sendo rapidamente localizado e detido pela equipe policial. Na vistoria ao interior da caminhonete, os agentes encontraram a grande quantidade de maconha. O suspeito confessou ter pegado o veículo já carregado em Mato Grosso do Sul e afirmou que receberia dinheiro para entregar a carga ilícita na cidade de Londrina, no norte do Paraná.

A fiscalização revelou ainda que a caminhonete utilizava placas falsas. A verificação dos elementos identificadores apontou que o veículo original possuía um alerta de furto registrado em 14 de outubro de 2025, na cidade de São José dos Campos, em São Paulo.

O motorista, a droga e o veículo foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Maringá. O homem deverá responder criminalmente por tráfico de drogas, desobediência, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação e condução perigosa.

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