PRF apreende quase uma tonelada de drogas na BR-277, no Paraná

Uma ação conjunta das polícias Rodoviária Federal (PRF), Federal (PF) e Penal resultou na apreensão de quase uma tonelada de drogas, nesta terça-feira (6), na BR-277, em Guarapuava, na região central do Paraná. O flagrante ocorreu em um posto de combustíveis às margens da rodovia, após uma troca de informações de inteligência entre as corporações culminar na abordagem de um caminhão. O motorista do veículo foi preso em flagrante pelo transporte do material ilícito.

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Durante a fiscalização de rotina, o caminhoneiro apresentou nervosismo excessivo e forneceu respostas imprecisas aos agentes, comportamento que elevou as suspeitas das equipes. Diante da situação, os policiais decidiram acionar um cão farejador, que rapidamente indicou a presença de entorpecentes escondidos em meio à carga regular do caminhão. Ao todo, foram contabilizados e apreendidos 919,7 quilos de maconha e 7,1 quilos de haxixe, uma substância derivada da própria maconha, porém com maior potencial entorpecente.

Após a descoberta da carga escondida, o motorista, que não teve a identidade divulgada pelas autoridades, confessou aos policiais que receberia um pagamento em dinheiro para transportar as drogas do Paraná até o estado de São Paulo. Ele foi detido no local e o veículo, juntamente com todo o entorpecente, foi apreendido e encaminhado para os procedimentos legais.

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O suspeito deverá responder por tráfico de drogas, crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. A legislação federal estabelece penas que variam de cinco a quinze anos de reclusão, além do pagamento de multa, para indivíduos flagrados transportando, guardando, importando ou comercializando substâncias ilícitas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal. A lei também prevê punições rigorosas para quem auxilia no uso indevido de entorpecentes ou fornece drogas, ainda que de forma gratuita e sem fins lucrativos.