PRF apreende quase três toneladas de maconha no Paraná; veja

A droga estava em um fundo falso no teto de uma carreta baú.

Um homem de 44 anos, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas na manhã deste domingo (18), no km 268 da PR 323, sentido Maringá. Equipes da PRF avistaram um caminhão frigorífico Volvo/FH12 380, cor branca, atrelado ao Semi Reboque Randon Sr Fg, cor cinza, ambos com placas de Toledo, região oeste do Estado.

Houve a abordagem e em vistoria nas partes internas e também no compartimento de carga, fora constatado pelos policiais que este estava vazio, porém, após aprofundamento da ação fiscalizatória, foi descoberto um fundo falso na parte frontal do baú.

Ao abrirem o compartimento, foram localizados diversos fardos de maconha, totalizando 2.973,6 kg da droga.

O condutor, morador de Toledo/PR, afirmou ter carregado o caminhão nesta cidade e pretendia seguir com a carga de drogas até Goiânia-GO, onde receberia determinada quantia em dinheiro.

