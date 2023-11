PRF apreende quase meia tonelada de maconha dentro de carro no PR

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um veículo carregado com 415 quilos de maconha foi apreendido durante a madrugada deste sábado (18) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Céu Azul, no sudoeste do Paraná. Segundo os policiais, o condutor chegou a furar o bloqueio e fugir pela BR-227.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Polícia apreende mais de 100 Kg de maconha dentro de carro em Rolândia

Os policiais chegaram a dar ordem de parada, mas não foram atendidos pelo motorista, que apreendeu fuga pela rodovia. No entanto, pouco metros à frente, o homem que conduzia o carro, acabou perdendo o controle e bateu contra uma árvore.

continua após publicidade

Assim, os agentes conseguiram fazer a vistoria no veículo e encontraram 509 tabletes de droga. Ainda segundo a PRE, o carro possui placas clonadas e mais duas placas brasileiras no seu interior. Investigações ainda serão realizadas pela Polícia Civil.

Siga o TNOnline no Google News