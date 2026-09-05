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TRÁFICO DE DROGAS

PRF apreende quase duas toneladas de maconha escondidas em caminhão na BR-369

Flagrante ocorreu na tarde de sexta-feira (4) durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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PRF apreende quase duas toneladas de maconha escondidas em caminhão na BR-369
Autor O condutor do caminhão recebeu voz de prisão no local - Foto: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase duas toneladas de maconha na tarde desta sexta-feira (4), em Cambé, na região norte do Paraná. A droga estava escondida na carroceria de um caminhão-baú que trafegava pela rodovia BR-369 e resultou na prisão em flagrante do motorista.

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A descoberta ocorreu durante uma abordagem de fiscalização ao veículo de carga. Ao realizarem a vistoria no compartimento traseiro, os agentes federais inspecionaram uma carga paletizada de estruturas metálicas. Em meio ao material lícito, a equipe localizou diversos fardos do entorpecente que haviam sido camuflados para burlar a fiscalização. Após a contagem e pesagem oficial, a apreensão totalizou 1.954 quilos de maconha.

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O condutor do caminhão recebeu voz de prisão no local. Ele foi encaminhado à delegacia da Polícia Judiciária de Cambé, juntamente com o veículo e todo o volume apreendido, onde o caso foi registrado como crime de tráfico de drogas e o suspeito permanecerá à disposição da Justiça.

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Cambé droga maconha NOTÍCIAS PRF trafico de drogas
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