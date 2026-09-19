PRF apreende quase duas toneladas de drogas escondidas em caminhões no Paraná





A Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase duas toneladas de drogas e prendeu três motoristas em flagrante durante fiscalizações realizadas entre quinta (17) e sexta-feira (18) em rodovias federais do Paraná. As apreensões ocorreram nos municípios de Cambé, Candói e Terra Roxa, onde os entorpecentes foram localizados ocultos em fundos falsos de caminhões, tanques de combustível e dentro de pneus estepes.

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A maior apreensão ocorreu na quinta-feira, na BR-369, em Cambé. Durante a abordagem a um caminhão que transportava frango congelado, os agentes desconfiaram do fato de o sistema de refrigeração da carga estar desligado. Na vistoria, a equipe localizou um fundo falso no compartimento do veículo contendo 1.582 kg de maconha. O condutor foi preso e levado para a Delegacia da Polícia Federal em Londrina.

No mesmo dia, no trecho da BR-277 em Candói, cães farejadores indicaram a presença de drogas no tanque de combustível de outro caminhão. No local, os policiais encontraram um compartimento oculto com 106,2 kg de cocaína. O motorista, de 33 anos, acabou preso em flagrante e foi conduzido à Polícia Federal em Guarapuava.

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As apreensões ocorreram nos municípios de Cambé, Candói e Terra Roxa - Foto: Divulgação/PRF As apreensões ocorreram nos municípios de Cambé, Candói e Terra Roxa - Foto: Divulgação/PRF

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Já na manhã de sexta-feira, na BR-163, em Terra Roxa, os agentes abordaram uma carreta carregada com 39 toneladas de milho a granel que viajava de Dourados (MS) para Videira (SC). Ao notarem um peso desproporcional nos pneus estepes do veículo, os policiais fizeram o desmonte e encontraram 152 kg de maconha e 5,5 kg de haxixe escondidos em seu interior. O motorista foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra. 1 de 2 Divulgação/PRF Foto: Autor: Divulgação/PRF

2 de 2 Divulgação/PRF Foto: Autor: Divulgação/PRF



