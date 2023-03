PRF apreende quase cinco toneladas de camarão contrabandeado no Paraná

Da Redação

Carga foi levada para a Receita Federal

Nesta quarta-feira (29), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um caminhão carregado com cerca de cinco toneladas de camarão em Itapejara d'Oeste, na região sudoeste do Paraná.

Segundo os policiais, o produto estava sem qualquer refrigeração, em um fundo falso, coberto por serragem. O alimento está impróprio para consumo e a carga é avaliada em mais de R$ 830 mil.

De acordo com a PRF, a mercadoria foi colocada no caminhão na fronteira com a Argentina e seguiria para o litoral catarinense.

O motorista, de 29 anos, foi preso por contrabando e encaminhado para a Polícia Federal em Guarapuava. A carga e o caminhão foram apreendidos e encaminhados para a Receita Federal de Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina.

As informações são do g1

