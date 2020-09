PRF apreende quase 700 quilos de maconha em Catanduvas - TNOnline

Continua após publicidade

A Policia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na madrugada desta quarta-feira (5), na BR-277, em Catanduvas (PR), cerca de 696 quilos de maconha que eram transportadas num carro, conduzido por um menor de idade.

Por volta de 1h, com o apoio do setor da inteligência do DENARC (PC-PR), uma equipe da PRF abordou um veículo Kia/Cerato que transitava na BR-277, em direção à PR-471, em Catanduvas, na região oeste do Paraná.

Ao receber ordem de parada, o condutor imediatamente obedeceu e desceu do veículo. Durante a abordagem, os policiais constataram que havia cerca de 1160 tabletes de maconha no porta-malas e no banco traseiro do veículo.

Ao realizar fiscalização nos elementos identificadores do veículo, foi constatado que estava com as placas trocadas e era roubado. O motorista não portava nenhum documento e disse aos policiais que era menor de idade.

O veículo, juntamente com as drogas e o autor foram encaminhados para a Policia Civil de Catanduvas (PR).