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CASCAVEL

PRF apreende quase 5 mil cigarros eletrônicos escondidos em caminhão-cegonha

Carga também incluía medicamentos e eletrônicos de alto valor na BR-277, em Cascavel

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.05.2026, 16:52:04 Editado em 10.05.2026, 17:27:00
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PRF apreende quase 5 mil cigarros eletrônicos escondidos em caminhão-cegonha
Autor Foto: PRF

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu aproximadamente 4.750 cigarros eletrônicos na noite deste sábado (9) durante uma fiscalização na BR-277, em Cascavel.

- LEIA MAIS: PM apreende mais de 5 toneladas de maconha escondidas sob carga de mandioca no Paraná

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Além dos dispositivos, os policiais também encontraram centenas de medicamentos e equipamentos eletrônicos de alto valor escondidos em um caminhão-cegonha abordado por volta das 21h.

Segundo a PRF, os produtos estavam ocultos no interior da cabine do veículo. Durante a fiscalização, o motorista informou que havia recebido a carga em Foz do Iguaçu e que o destino final seria a cidade de São Paulo.

Diante da situação, o condutor foi encaminhado à Polícia Federal para os procedimentos cabíveis.

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O caminhão e toda a mercadoria apreendida foram entregues aos órgãos competentes.

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apreensão de mercadorias BR 277 cigarros eletrônicos fiscalização rodoviária Polícia Rodoviaria federal Tráfico de medicamentos
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