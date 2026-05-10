PRF apreende quase 5 mil cigarros eletrônicos escondidos em caminhão-cegonha

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A Polícia Rodoviária Federal apreendeu aproximadamente 4.750 cigarros eletrônicos na noite deste sábado (9) durante uma fiscalização na BR-277, em Cascavel.

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Além dos dispositivos, os policiais também encontraram centenas de medicamentos e equipamentos eletrônicos de alto valor escondidos em um caminhão-cegonha abordado por volta das 21h.

Segundo a PRF, os produtos estavam ocultos no interior da cabine do veículo. Durante a fiscalização, o motorista informou que havia recebido a carga em Foz do Iguaçu e que o destino final seria a cidade de São Paulo.

Diante da situação, o condutor foi encaminhado à Polícia Federal para os procedimentos cabíveis.

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O caminhão e toda a mercadoria apreendida foram entregues aos órgãos competentes.