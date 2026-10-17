PRF apreende quase 25 kg de pasta base de cocaína em tanque de carro no PR; veja vídeo





A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 24,86 quilos de pasta base de cocaína durante uma fiscalização de rotina promovida na tarde de sexta-feira, 16 de outubro de 2026, no município de Maringá, localizado na região norte do Paraná. O entorpecente estava meticulosamente escondido no tanque de combustível de um automóvel Fiat Mobi, que foi interceptado pelos agentes por volta das 14h45, nas imediações da rotatória Yamaguchi.

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Durante a abordagem inicial, a equipe policial fiscalizou o veículo e encontrou diversas mercadorias dispostas tanto no porta-malas quanto no interior do habitáculo. Ao ser questionado sobre a carga, o motorista, um homem de 34 anos, explicou aos agentes que havia retirado os produtos na cidade de Foz do Iguaçu e que tinha como destino final o município de Itumbiara, em Goiás, local onde reside.

Apesar da justificativa apresentada pelo condutor, a equipe desconfiou da situação ao notar um forte odor de combustível vindo do veículo. A partir desse indício, os agentes decidiram aprofundar a vistoria técnica e identificaram claros sinais de alteração na tampa do tanque, o que levantou a suspeita da existência de um compartimento oculto preparado para o transporte de materiais ilícitos.

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O entorpecente estava meticulosamente escondido no tanque de combustível de um automóvel - Foto: Reprodução/PRF O entorpecente estava meticulosamente escondido no tanque de combustível de um automóvel - Foto: Reprodução/PRF

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Ao inspecionarem o reservatório de combustível, os policiais confirmaram a suspeita e localizaram diversos tabletes de pasta base de cocaína embalados em balões de borracha para proteger a droga. Na sequência, o material foi retirado e pesado, totalizando 24,86 quilos de entorpecente. Diante do flagrante, o motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Maringá, juntamente com a droga e o veículo, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.