PRF apreende quase 2 toneladas de maconha em carreta no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase duas toneladas de maconha na tarde desta quinta-feira (26), em Toledo, na região oeste do Paraná. Os policiais rodoviários federais encontraram 1.944 quilos da droga em um compartimento oculto, no baú de uma carreta que transportava proteína de soja.

De acordo com informações da corporação, o motorista de 53 anos informou que havia carregado o veículo na cidade de Toledo e iria para Uberlândia, Minas Gerais. Ele foi preso em flagrante.

Para remoção da droga de dentro do compartimento oculto, foi necessária abertura forçada, com ferramentas. Além da PRF, agentes da Polícia Federal, da Receita Federal e da Polícia Militar do Paraná também participaram da apreensão. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal em Cascavel, também na região oeste do Estado.

