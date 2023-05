PRF apreende quase 2 toneladas de maconha e 8 pistolas israelenses

Da Redação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite desta terça-feira (16), em Santa Tereza do Oeste, no Paraná, um total de oito pistolas de calibre 9 milímetros, 25 carregadores e 1.867 quilos de maconha.

A droga e as armas de fogo, que são de fabricação israelense, estavam escondidos dentro de um fundo falso, no teto de uma carreta frigorífica. O veículo foi parado durante rondas dos policiais, que notaram defeitos no sistema de iluminação do caminhão.

O motorista, um homem de 37 anos, foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de armas e de drogas. Morador de Quatro Barras, na Grande Curitiba, ele declarou ter sido contratado para levar a carga ilícita de Foz do Iguaçu até Ponta Grossa.

