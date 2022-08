PRF apreende quase 1,5 tonelada de drogas no Paraná

Da Redação

A maior parte da droga foi apreendida no sábado (30), nas cidades de Guaíra e Guarapuava

Entre os dias 30 de julho e a madrugada de 1º de agosto, 1.445 quilos de maconha e 20 quilos de cocaína foram apreendidos nas rodovias federais que cortam o Paraná. As apreensões ocorreram em Mauá da Serra, Santa Terezinha de Itaipu, Guaíra, Maringá, Irati e Guarapuava.

A maior parte da droga foi apreendida no sábado (30), nas cidades de Guaíra e Guarapuava, foram apreendidos 501,5 quilos e 441,2 quilos de maconha respectivamente. Em todas as apreensões as drogas eram transportadas em veículos de passeio.

No segundo dia de fiscalizações, no domingo (31), as apreensões ocorreram em Mauá da Serra, Santa Terezinha de Itaipu e Maringá. Neste dia, de acordo com a PRF, foram apreendidos 351,85 quilos de maconha e 20 quilos de cocaína no estado. Em Irati, na madrugada desta segunda-feira (1º), ao abordar um veículo suspeito, a equipe da PRF encontrou 181 quilos de maconha, acomodados sobre o banco traseiro do carro, sem nenhum tipo de ocultação.

