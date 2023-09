PRF apreende quase 14 quilos de cocaína em carro de luxo no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase 14 quilos de cocaína que estavam escondidos em um compartimento oculto de ar de um carro de luxo, em Cascavel, no Oeste do Paraná. De acordo com a corporação, no total, a droga pesou 13,6 quilos.

A apreensão foi realizada no posto da corporação, na tarde do último sábado, 10 de setembro. O motorista do veículo BMW, um jovem de 25 anos, foi preso em flagrante pelas autoridades.

Conforme informações, durante a vistoria no automóvel, os agentes encontraram as drogas em tabletes acopladas no esconderijo, embaixo do carro de luxo. O condutor foi questionado e informou a PRF que as drogas foram carregadas na fronteira com o Paraguai e seriam entregues na cidade de Cascavel.

As drogas e o suspeito foram conduzidos à delegacia de Polícia Federal de Cascavel para as providências cabíveis.



