PRF apreende quase 100 quilos de maconha no Paraná

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta sexta-feira (1º), 92 quilos de maconha durante patrulhamento de rotina na BR-369, em Cornélio Procópio.

Os agentes viram um VW Gol, com placas de Foz do Iguaçu, transitando em atitude suspeita e realizou a abordagem. No porta-malas e nos banco traseiro do veículo, foram encontrados quatro fardos de maconha, totalizando 92 quilos da droga.

O motorista, de 38 anos e morador de Foz do Iguaçu, informou que levaria a droga até Ourinhos. Com ele no veículo, estava um passageiro de 16 anos, também morador de Foz do Iguaçu.

Após consultas aos sistemas, foi verificado que o condutor também não possui habilitação. Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Cornélio Procópio.