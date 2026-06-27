Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
TRÁFICO DE DROGAS

PRF apreende quase 100 kg de cocaína escondidos em carreta no PR; assista

Droga foi localizada com auxílio de cães farejadores; embalagens estavam recobertas por substância vermelha

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.06.2026, 07:21:30 Editado em 27.06.2026, 07:21:18
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline


A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase 100 quilos de cocaína na manhã desta sexta-feira (26), em Porto Amazonas, na região dos Campos Gerais do Paraná. A droga estava escondida em um compartimento oculto na cabine de um caminhão abordado na BR-277. Todas as embalagens estavam recobertas com substância viscosa vermelha, que será sofrerá análise química em laboratório. A apreensão ocorreu justamente no Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Plantação de girassóis atrai visitantes e vira atração em Apucarana

Por volta das 11h, durante fiscalização de rotina, policiais rodoviários federais abordaram uma carreta, com placas do Paraguai. Para a inspeção do veículo e da carga, foram empregados cães farejadores, que indicaram a presença de ilícitos na cabine. Após uma busca minuciosa, e com a indicação de ilícitos pelos cães, a equipe encontrou um compartimento oculto contendo tabletes de cocaína. Ao todo, foram apreendidos 98,96 quilos da droga. A carreta levava carga regular de mantas de inverno e teria como destino o município de Brusque (SC).

PRF apreende quase 100 kg de cocaína escondidos em carreta no PR; assista
AutorFoto: Divulgação/PRF

A substância que recobria as embalagens será avaliada, para descobrir se era resquício de transporte anterior, com outros produtos, ou se tinha a finalidade de disfarçar o odor da droga.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias do Paraná

O motorista, paraguaio de 56 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à Polícia Federal para os procedimentos cabíveis.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
apreensão cocaína drogas Polícia Rodoviaria federal segurança pública trafico de drogas
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV