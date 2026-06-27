PRF apreende quase 100 kg de cocaína escondidos em carreta no PR; assista





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase 100 quilos de cocaína na manhã desta sexta-feira (26), em Porto Amazonas, na região dos Campos Gerais do Paraná. A droga estava escondida em um compartimento oculto na cabine de um caminhão abordado na BR-277. Todas as embalagens estavam recobertas com substância viscosa vermelha, que será sofrerá análise química em laboratório. A apreensão ocorreu justamente no Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas.

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Por volta das 11h, durante fiscalização de rotina, policiais rodoviários federais abordaram uma carreta, com placas do Paraguai. Para a inspeção do veículo e da carga, foram empregados cães farejadores, que indicaram a presença de ilícitos na cabine. Após uma busca minuciosa, e com a indicação de ilícitos pelos cães, a equipe encontrou um compartimento oculto contendo tabletes de cocaína. Ao todo, foram apreendidos 98,96 quilos da droga. A carreta levava carga regular de mantas de inverno e teria como destino o município de Brusque (SC).

Foto: Divulgação/PRF Foto: Divulgação/PRF

A substância que recobria as embalagens será avaliada, para descobrir se era resquício de transporte anterior, com outros produtos, ou se tinha a finalidade de disfarçar o odor da droga.

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O motorista, paraguaio de 56 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à Polícia Federal para os procedimentos cabíveis.