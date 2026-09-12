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APREENSÃO

PRF apreende quase 10 mil frascos de tirzepatida contrabandeados no Paraná

Carga clandestina transportada em fundo falso de reboque na PRC-280 foi avaliada como risco à saúde pública por falta de controle sanitário

Escrito por Da Redação
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PRF apreende quase 10 mil frascos de tirzepatida contrabandeados no Paraná
Autor Os ocupantes do veículo foram presos e levados à Delegacia da Polícia Federal em Santo Antônio do Sudoeste - Foto: PRF

Na tarde de sexta-feira (11), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 9,6 mil frascos de tirzepatida sendo transportados ilegalmente em Marmeleiro, no Paraná. A carga clandestina estava escondida em um compartimento secreto no assoalho de um reboque.

- LEIA MAIS: Tornados, chuva e vento já deixaram três mortos e mais de 7,5 mil afetados no PR

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A abordagem ocorreu por volta das 16h15, no km 25 da PRC-280. Durante a fiscalização de rotina em um carro que puxava o reboque, os agentes desconfiaram de uma estrutura metálica atípica no piso do veículo. Ao realizarem uma busca detalhada, os policiais confirmaram a presença de um fundo falso.

No local, foram encontradas aproximadamente 2.400 caixas identificadas como “T.G. 15 – 15 mg/0,5 ml”. Cada caixa continha quatro frascos, totalizando 9.600 unidades da substância.

Os ocupantes do veículo foram presos e levados à Delegacia da Polícia Federal em Santo Antônio do Sudoeste. O caso foi registrado preliminarmente como importação ilegal de produto sujeito a controle sanitário (artigo 273 do Código Penal), crime contra a saúde pública. Os veículos e o lote apreendido seguiram para a sede da Receita Federal na mesma cidade.

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Alerta à população

A PRF reforçou que a entrada de medicamentos sem fiscalização sanitária representa um risco direto à saúde, já que não há como garantir a procedência, a concentração correta ou as condições adequadas de armazenamento do produto. A orientação oficial é adquirir medicamentos apenas em locais credenciados e conferir se o item possui registro na Anvisa, com bula e embalagem em português.

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apreensão de medicamentos fiscalização sanitária Polícia Rodoviaria federal Saúde Pública Tirzepatida trafico de drogas
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