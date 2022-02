Da Redação

PRF apreende quase 1 tonelada de maconha no Paraná

Na manhã desta quarta-feira (9), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 926,8 quilos de maconha em Lindoeste. Um casal, que levaria a droga até Gaspar (SC) foi detido.

Segundo a PRF, por volta das 9 horas, policiais abordaram um casal que ocupava um caminhão baú, na BR-163. Em vistoria, perceberam um fundo falso no compartimento de cargas, que foi aberto. Dentro do fundo falso, 926,8 quilos de maconha foram encontrados e apreendidos.

De acordo com o homem, o caminhão foi levado de Gaspar, no dia 3 de fevereiro, para Foz do Iguaçu. Chegando em Foz, foi deixado em um posto de combustíveis no dia 4, enquanto o casal se hospedou em um hotel. No dia 9, hoje, retiraram o caminhão no mesmo posto e estavam levando o caminhão com a droga de volta para Gaspar.

Diante dos fatos, o casal, a droga e o caminhão foram encaminhados para a Polícia Civil para o registro do crime de tráfico de drogas.