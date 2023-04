PRF apreende no Paraná quase 4 toneladas de maconha

Da Redação

Além das diversas ocorrências de trânsito nos quatro dias da Operação Semana Santa, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no Paraná quase quatro toneladas de maconha e 16 pistolas ilegais.

A operação começou na quinta-feira (06) quando já houve a primeira apreensão de 453 quilos da droga em um automóvel, em Laranjeiras do Sul.

Na sexta-feira (07), em ação conjunta da PRF com a Polícia Civil e a Polícia Militar Rodoviária, em Iguaraçu, região de Maringá, outras 2.7 toneladas de maconha foram encontradas no semirreboque de um bitrem.

No mesmo dia, quase meia tonelada da droga foi apreendida na divisa entre Paraná e São Paulo em ação da PRF com a Polícia Militar. A interceptação do veículo com os 478 quilos de maconha iniciou em Santo Antônio da Platina e terminou em Ourinhos (SP).

Já no domingo (09), último dia da operação, uma passageira de transporte por aplicativo foi presa com quase 20 quilos de maconha em Cascavel na mala. Outra mulher que aguardava o carro de transporte foi presa com 21 quilos da droga.

No total, nove pessoas foram presas por tráfico de drogas.

PISTOLAS

Em Céu Azul, 15 pistolas ilegais foram retidas em três ações.

Na quinta-feira (06), um motorista foi preso transportando no carro dez pistolas calibre 9 mm, 19 carregadores de pistola, seis carregadores de submetralhadora e seis miras para pistolas.

Na sexta-feira (07), um casal foi preso com uma pistola 9 mm em um carro.

No sábado (08), o passageiro de um ônibus da linha Foz do Iguaçu-Florianópolis foi preso com quatro pistolas, sendo três 9mm e uma .45.

PRF apreendeu no Paraná quase quatro toneladas de maconha e 16 pistolas ilegais





