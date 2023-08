PRF apreende moto com mais de R$ 73 mil em débitos e multas na BR-376

Siga o TNOnline no Google News

Uma motocicleta Honda CG Titan 150 foi apreendida durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em um trecho da BR-376, em Imbaú, Campos Gerais do Paraná. De acordo com as informações da corporação, o veículo, que está avaliado em cerca de R$ 7 mil, possui um débito 10 vezes maior que seu valor de comercialização.

A moto foi apreendida no quilômetro 385, por volta das 18h30 desse domingo, 13 de agosto.

Os agentes rodoviários analisaram as informações da motocicleta ano 2005 no sistema e apuraram que possui R$ 73,2 mil em débitos de licenciamento, imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) e multas.

A situação se agravou quando os policiais pediram ao condutor da moto a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e ele afirmou que não tinha. Devido a isso, o piloto recebeu mais multas.

A Honda CG foi apreendida e encaminhada até o pátio da PRF.

