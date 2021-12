Da Redação

PRF apreende meia tonelada de maconha em ônibus no Paraná

Neste último sábado (11), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu meia tonelada de maconha escondida em um fundo falso de um micro-ônibus.

continua após publicidade .

O veículo foi abordado no posto da PRF de Mandaguari, na BR-376.

Os policiais rodoviários abordaram um micro-ônibus com placas de Maringá ocupado pelo condutor e mais 12 passageiros, que seguia no sentido Maringá a Londrina.

continua após publicidade .

Os policiais desconfiaram do comportamento do condutor, que se mostrou apreensivo com a abordagem, e descobriram diversos tabletes de maconha em um fundo falso no assoalho do veículo. Após a pesagem, a droga totalizou 512 kg da droga.

Após questionado, o condutor informou ter carregado a maconha em Maringá e pretendia levá-la à cidade do Rio de Janeiro. De acordo com o motorista, os passageiros não sabiam da existência da droga.

O condutor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Mandaguari. Ele deverá responder pelo crime de tráfico de drogas, com pena que varia de cinco a quinze anos de reclusão. Já os passageiros, após serem identificados, foram liberados.

continua após publicidade .

Em menos de um mês, em cinco ocorrências diversas, a PRF apreendeu mais de 1 tonelada de cocaína e quase 3,5 toneladas de maconha na região de Maringá. Em uma delas, no último dia 18, houve a apreensão de 966 kg de cocaína em Mandaguari, considerada a maior apreensão dessa droga realizada pela PRF no estado do Paraná.

Informações da RICMAIS