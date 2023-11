PRF apreende meia tonelada de maconha após fuga pela BR-369

Siga o TNOnline no Google News

Meia tonelada de maconha foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta quinta-feira (30), por volta das 14h30, após uma fuga que começou na PR-160 e terminou no km 90 da BR-369, em Cornélio Procópio, norte do Paraná.

Segundo a polícia, foram apreendidos 510,6 kg da droga que estava em um Toyota Corolla. O condutor conseguiu fugir pela mata após a fuga, que teve início após ele receber ordem de parada. O motorista conseguiu escapar, porém, precisou deixar o carro e os entorpecentes após o pneu do veículo estourar.

Os fardos de maconha estavam nos bancos traseiros, dianteiro do lado do passageiro, além do porta-malas. Além da droga, foi encontrado um rádio comunicador. A apreensão foi levada à delegacia de Cornélio Procópio.

