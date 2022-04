PRF apreende mala com serpentes e tartarugas no Paraná

Da Redação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na madrugada de quinta (28), em Guarapuava, no Paraná, 49 filhotes de serpentes, 20 tartarugas e 1 lagarto que foram introduzidas irregularmente no país.

Por volta das 2 horas, os policiais abordaram um ônibus argentino que fazia a linha de Buenos Aires para o Rio de Janeiro.

Ao revistarem o bagageiro, a PRF encontrou em uma mala, dentro de potes sem furos de ventilação e sacos, 49 filhotes de cobras e 20 tartarugas, sendo transportadas sem nenhuma documentação por um homem que saiu do Brasil para comprá-las no país vizinho. Elas seriam levadas para São Paulo.

O homem disse que todos se tratavam de espécies exóticas. Os animais foram apreendidos e encaminhados para o SAAS (Sistema de Atendimento a Animais Selvagens) da Universidade Estadual no Centro Oeste do município. As medidas penais foram efetuadas pela polícia federal.

O responsável pelos animais foi multado pela polícia ambiental em R$ 16 mil e levado para a delegacia da cidade.

