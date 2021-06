PRF apreende mais de uma tonelada de maconha; veja

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Na manhã desta quarta-feira (9), no km 140 da BR 376, em Nova Esperança Paraná, policiais rodoviários federais realizavam uma fiscalização focada no combate à criminalidade quando avistaram dois veículos, um Hyundai Santa Fé e um Nissan Sentra, transitando em alta velocidade no sentido Maringá a Paranavaí.

Houve a tentativa de abordagem porém, os condutores não as obedeceram e fugiram.

Logo na sequência, ambos acessaram a rodovia sentido à cidade de Atalaia.

Aproximadamente três quilômetros à frente, os policiais conseguiram abordá-los e constataram haver grande quantidade de maconha no veículo Santa Fé. Também havia rádio comunicador e um acessório para utilização em pistolas.

Os policiais descobriram ainda que este veículo era roubado. Ele era conduzido por um homem de 37 anos.

Já no veículo Sentra, conduzido por um homem de 36 anos, havia também rádio comunicador.

Os condutores confessaram que são moradores de Avaré/SP e que transitavam juntos, porém, não informaram a origem e o destino da droga, que após pesada, totalizou 1.050 kg de maconha.

Eles foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Nova Esperança.

Eles responderão em tese, pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e utilização de rádio comunicador sem autorização. Veja a apreensão:

