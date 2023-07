PRF apreende mais de uma tonelada de maconha no Norte Pioneiro

Siga o TNOnline no Google News

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam mais de uma tonelada de maconha no início da noite deste domingo (2) na BR-369 em Andirá, no Norte Pioneiro, no Paraná.

A droga foi localizada em um caminhão Mercedes Benz, que trafegava pela rodovia com o sistema de iluminação defeituoso. Durante a abordagem, o condutor, de nacionalidade paraguaia, apresentou demasiado nervosismo. Ao se aproximar do veículo, a equipe policial percebeu forte odor de maconha proveniente da carroceria, o que gerou suspeita.

Durante a fiscalização em meio a uma carga de pallets, foram localizados diversos fardos contendo maconha, totalizando 1.570,15 kg.

O condutor, veiculo e entorpecentes foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Andirá/PR.

O crime de tráfico de drogas prevê pena de reclusão de 5 a 15 anos, além de multa.