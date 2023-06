PRF apreende mais de uma tonelada de drogas na região nesta terça

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nas primeiras horas desta terça-feira, 20, mais de uma tonelada de drogas, além de armas munições e carregadores. O material foi apreendido em ocorrências nas cidades de Goioerê, Maringá e Nova Esperança.

Na primeira ocorrência, por volta das 01h30, em Goioerê, houve a apreensão de 9,7 kg de cocaína e 51,6 kg de crack, acondicionados nas laterais e em fundo falso de um veículo Hyundai/Vera Cruz. O condutor, um rapaz de 25 anos, foi preso em flagrante.

Na segunda ocorrência, por volta das 7h00, uma equipe PRF visualizou um veículo FIAT/STRADA fazendo manobras abruptas em uma rotatória em Maringá, no km 172 da BR 376, obrigando os outros veículos a desviarem e quase culminando em um acidente de trânsito. Imediatamente os policiais rodoviários federais fizeram a abordagem e puderam verificar que a caminhonete estava carregada com diversos fardos de maconha sobre o banco traseiro e no compartimento de carga, totalizando 334 kg da droga.

O veículo era conduzido por um adolescente de 17 anos e tinha como passageiro outro adolescente com a mesma idade, ambos, moradores de Guaíra. Após questionados, disseram que pegaram a carga em Campo Mourão e teriam como destino a cidade de Maringá. Os menores foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Maringá junto ao veículo e a droga.

Ainda pela manhã, por volta das 08h20, no km 133 da BR 376, em Nova Esperança, outra equipe PRF abordou um veículo VW/Kombi para fiscalização de trânsito. O condutor, um homem de 32 anos, ao desembarcar já informou que o veículo estava carregado com maconha vinda de Porto Rico e teria com destino a Cambé, região norte do Estado.

Os policiais ao verificarem o interior do veículo, constataram haver vários fardos de maconha, totalizando 653 kg. Em meio a essa carga havia três pistolas, sendo uma de calibre .45, e duas de calibre 9 mm, com 8 carregadores vazios e uma caixa com 50 munições de calibre 9mm.

Após fiscalização aos sistemas e elementos identificadores desse veículo, verificou-se que as placas eram falsas e que havia um registro de furto ocorrido em 19 de outubro de 2022, na cidade de Colorado.

O condutor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Nova Esperança. Ele responderá pelos crimes de tráfico de drogas, posse de arma de fogo, receptação e adulteração de sinais identificadores de veículo.

