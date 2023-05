PRF apreende mais de meia tonelada de maconha no Porto Amazonas

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite desta segunda-feira (29), por volta das 19h10, na BR-277, em Porto Amazonas, no Paraná, deu ordem de parada ao motorista de uma Fiat Strada, que estava com as luzes de freio e posição queimadas.

continua após publicidade

Após a abordagem, realizando as verificações de costume, os policiais encontraram grande quantidade de maconha na caçamba da caminhonete. Depois de pesada, a droga totalizou 528 quilos.

- LEIA MAIS: PRF apreende maconha e recupera caminhonete roubada no PR

continua após publicidade

O motorista de 23 anos, natural do estado de Santa Catarina, foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com a droga e o veículo para a polícia judiciária.

Siga o TNOnline no Google News