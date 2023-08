PRF apreende mais de meia tonelada de maconha no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Dois adolescentes de 16 anos, foram apreendidos nessa sexta-feira (18), durante fiscalização focada no combate à criminalidade. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe visualizou um veículo Toyota Corolla transitando pela BR 376, próximo à cidade de Nova Esperança/PR. Houve então a tentativa de abordagem, porém o condutor adentrou a cidade.

continua após publicidade

Após algumas quadras a equipe PRF conseguiu abordá-lo e de imediato constataram se tratar de tráfico de drogas.

- LEIA MAIS: Famílias de vítimas de acidente com ônibus da Apae entram na Justiça

continua após publicidade

Em fiscalização nesse veículo foram encontrados nas partes internas e também no bagageiro, divididos em tabletes, 588 kg de maconha. Também os policiais constataram que as placas ostentadas eram falsas, porém as placas verdadeiras não indicaram a ocorrência de furto ou roubo.

Após indagados, o condutor, e o passageiro, disseram que receberiam determinada quantia em dinheiro pelo transporte das drogas, porém não disseram onde pegaram e nem para onde levariam.

Eles foram apreendidos e encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Nova Esperança.

Siga o TNOnline no Google News