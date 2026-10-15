PRF apreende mais de meia tonelada de maconha após perseguição na BR-369

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 527,48 quilos de maconha e prendeu um homem na manhã desta quarta-feira (14), na BR-369, na região de Campo Mourão, centro-oeste do Paraná. A prisão ocorreu por volta das 9h, depois que o suspeito, que conduzia um veículo GM Tracker branco, desobedeceu a uma ordem de parada emitida pelos agentes no quilômetro 363 e tentou fugir em alta velocidade pela rodovia.

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A tentativa de fuga deu início a um acompanhamento tático que se estendeu até a praça de pedágio do município vizinho de Mamborê, onde a equipe policial conseguiu interceptar o utilitário esportivo. Durante a vistoria no interior do carro, os policiais constataram que os fardos de maconha estavam distribuídos por todo o espaço interno, ocupando não apenas o porta-malas, mas também o assoalho e os bancos de passageiros.

Além do flagrante pelo transporte da grande quantidade de drogas, a abordagem revelou que o motorista já cumpria pena e monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica. Para tentar ocultar sua localização e burlar a fiscalização do sistema penitenciário, o suspeito carregava consigo aparelhos bloqueadores de sinal, que também foram confiscados pelos agentes.

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O homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi encaminhado, juntamente com o veículo e os entorpecentes, à Delegacia da Polícia Civil de Campo Mourão para a lavratura do flagrante e sequência das investigações.