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CAMPO MOURÃO

PRF apreende mais de meia tonelada de maconha após perseguição na BR-369

Suspeito desobedeceu ordem de parada e foi interceptado pela polícia no município vizinho de Mamborê

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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PRF apreende mais de meia tonelada de maconha após perseguição na BR-369
Autor O homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi encaminhado a delegacia da Polícia Civil - Foto: PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 527,48 quilos de maconha e prendeu um homem na manhã desta quarta-feira (14), na BR-369, na região de Campo Mourão, centro-oeste do Paraná. A prisão ocorreu por volta das 9h, depois que o suspeito, que conduzia um veículo GM Tracker branco, desobedeceu a uma ordem de parada emitida pelos agentes no quilômetro 363 e tentou fugir em alta velocidade pela rodovia.

- leia mais: Operação do Gaeco mira policial civil e empresários por fraude em abastecimento de viaturas no PR

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A tentativa de fuga deu início a um acompanhamento tático que se estendeu até a praça de pedágio do município vizinho de Mamborê, onde a equipe policial conseguiu interceptar o utilitário esportivo. Durante a vistoria no interior do carro, os policiais constataram que os fardos de maconha estavam distribuídos por todo o espaço interno, ocupando não apenas o porta-malas, mas também o assoalho e os bancos de passageiros.

Além do flagrante pelo transporte da grande quantidade de drogas, a abordagem revelou que o motorista já cumpria pena e monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica. Para tentar ocultar sua localização e burlar a fiscalização do sistema penitenciário, o suspeito carregava consigo aparelhos bloqueadores de sinal, que também foram confiscados pelos agentes.

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O homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi encaminhado, juntamente com o veículo e os entorpecentes, à Delegacia da Polícia Civil de Campo Mourão para a lavratura do flagrante e sequência das investigações.

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apreensao de drogas Campo Mourão perseguição policial Polícia Rodoviaria federal trafico de drogas
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