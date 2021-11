Da Redação

PRF apreende mais de 800 quilos de maconha no PR; veja

Mais de 800 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná nesta quinta-feira (11). Uma das apreensões ocorreu em Cascavel onde o motorista de um veículo com drogas foi preso após quase 20 quilômetros de fuga e perseguição.

continua após publicidade .

A ação iniciou por volta das 20h30, na BR-277, no trevo de acesso a Santa Tereza do Oeste, quando os policiais deram ordem de parada ao Kia Sorento, mas o condutor desobedeceu e iniciou fuga em alta velocidade, transitando pela contramão de direção, realizando ultrapassagens em locais proibidos e pelo acostamento.

Quatro quilômetros à frente, já na divisa com Cascavel, outra equipe PRF realizou um bloqueio da rodovia, com a utilização de um caminhão. Porém, o condutor conseguiu passar, apesar de quase bater nos carros que estavam parados no bloqueio.

continua após publicidade .

Ele seguiu em fuga por mais 12 quilômetros, quando no local conhecido como viaduto do XIV de Novembro, como o semáforo estava fechado e havia veículos parados, jogou o veículo em cima do canteiro, parando danificado. O homem tentou fugir a pé por uma mata, mas foi alcançado pelos policiais.

A caminhonete estava carregada com fardos de maconha no banco traseiro e no porta malas, que totalizaram 502,3 quilos. O veículo tinha placas falsas, porém, em pesquisa ao número do chassi não foi retornado nenhum resultado, portanto, suspeita-se que seja de origem estrangeira.

O condutor de 26 anos afirmou que pegou o veículo em Céu Azul e levaria para Curitiba. Ele foi encaminhado com a droga e o veículo para a Polícia Civil em Cascavel. Além de tráfico de drogas, deve responder por dirigir pondo em perigo a segurança alheia. Destaca-se que ele transitou sempre em alta velocidade, acima de 190 km/h, inclusive no perímetro urbano da BR-277, que possui alto fluxo de veículos, pedestres e ciclistas. Quando transitava pelo acostamento, quase atropelou dois ciclistas.

continua após publicidade .

Mais 300 quilos

Em Irati, os policiais rodoviários federais apreenderam 301 quilos de maconha em um Voyage roubado conduzido por um homem de 22 anos. Os PRFs faziam rondas na BR-277 quando receberam denúncias a respeito do veículo e foram em busca.

O automóvel foi localizado na PR-484, área rural de Irati. Em seu interior havia 24 fardos de maconha. O veículo portava placas frias e foi roubado em setembro em Passo Fundo/RS.

continua após publicidade .

Preso, o motorista contou que foi contratado para transportar a droga de Marechal Cândido Rondon para o Rio Grande do Sul.

PRF apreende mais de 800 quilos de maconha no PR; veja - Vídeo por: tnonline