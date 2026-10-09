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CONTRABANDO

PRF apreende mais de 8 mil unidades de medicamentos em Cambé (PR)

Um homem foi preso em flagrante durante abordagem

Escrito por Da Redação
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PRF apreende mais de 8 mil unidades de medicamentos em Cambé (PR)
Autor Na busca veicular, foi encontrada grande quantidade de produtos farmacêuticos de origem estrangeira - Foto: PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 8 mil unidades de medicamentos, incluindo emagrecedores e anabolizantes, além de 63 cigarros eletrônicos, na manhã desta sexta-feira (9), durante abordagem em Cambé, no norte do Paraná. Um homem foi preso em flagrante.

-LEIA MAIS: Mais de 40 policiais rodoviários do PR são afastados por esquema de propina via Pix

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Durante a fiscalização de um Chevrolet Spin, de cor branca, os policiais identificaram inconsistências nas informações fornecidas pelo condutor, que informou ter saído de Foz do Iguaçu (PR) com destino a São Paulo (SP). Questionado pela equipe, ele admitiu transportar medicamentos no veículo.

Na busca veicular, foi encontrada grande quantidade de produtos farmacêuticos de origem estrangeira, entre eles medicamentos para emagrecimento, anabolizantes e outras substâncias sujeitas a controle especial, sem a documentação e as autorizações exigidas pelos órgãos competentes.

O veículo e os produtos foram encaminhados à Delegacia da Receita Federal em Londrina (PR) para conferência e formalização da apreensão. Após a separação de amostras para perícia, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal em Londrina, onde foram adotados os procedimentos de polícia judiciária.

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Anabolizantes cigarros eletrônicos como lidar com medicamentos Medicamentos Polícia Rodoviaria federal
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