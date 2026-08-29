PRF apreende mais de 70 quilos de maconha e skunk e prende motorista na BR-277 em Cascavel

Condutor foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado junto com o material apreendido para a Polícia Civil

Um homem foi preso em flagrante com 70,9 quilos de drogas na noite desta sexta-feira (28) durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-277, em Cascavel, no Oeste do Paraná.

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A ação teve início quando a equipe policial fiscalizou um veículo e sentiu um forte odor de maconha, além de visualizar um pacote com características de entorpecente no interior do automóvel.

Diante dos indícios, os agentes realizaram uma vistoria minuciosa e encontraram diversos pacotes embalados a vácuo distribuídos pelo banco dianteiro, pelo banco traseiro e pelo porta-malas do carro. No total, a operação resultou na apreensão de 54,4 quilos de maconha e 16,5 quilos de skunk.

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O motorista recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado, junto com o veículo e o material ilícito apreendido, para a delegacia da Polícia Civil, permanecendo à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis.